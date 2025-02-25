Петербурженку подозревают в фиктивной регистрации мигрантов в Шушарах

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в фиктивной постановке на учет иностранцев (ст.322.3 УК РФ, 3 эпизода) и их фиктивной регистрации в квартире (ст.322.2 УК РФ, 2 эпизода), об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, женщина с квартирой в поселке Шушары, в 2024 году внесла сведения о регистрации пяти мигрантов, которые фактически не собирались там проживать. В результате ей предъявили обвинения по двум миграционным статьям. Сейчас петербурженка находится под подпиской о невыезде.

В петербургском СК уточнили, что дело возбудили после обращения другого гражданина на личном приеме у и.о. руководителя ГСУ СКР по городу Олега Бобкова.

Напомним, что на прошлой неделе председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на нелегальный хостел для мигрантов на Коломенской улице в Петербурге. Петербуржцы жаловались на шум и нарушение общественного порядка жителями хостела.

Фото: ЗАКС.Ру