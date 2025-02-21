Бастрыкин взял на контроль проверку хостела для мигрантов в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил держать на контроле проверку информации о нарушении миграционного законодательства в Центральном районе Петербурга, об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Поводом для этого стало обращение граждан в комментариях под постом в официальном аккаунте приемной главы СК в соцсети "ВКонтакте". В жалобе указано, что руководство компании ООО "АГС" организовало в арендуемых офисах на Коломенской улице нелегальный хостел для мигрантов.

По словам жителей, иностранцы постоянно нарушают общественный порядок, не соблюдают режим тишины, а многочисленные жалобы жителей в госорганы не привели к решению проблемы. В связи с поступившей информацией ГСУ СК РФ по Петербургу начало процессуальную проверку.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления СК по городу Олегу Бобкову представить доклад о промежуточных результатах разбирательства.

Напомним, что Бастрыкин также просил разобраться с жалобами граждан в Петербурге по поводу строительства центра временного содержания мигрантов в Пушкине.

Фото: ЗАКС.Ру