Бастрыкин поручил разобраться сразу в нескольких жалобах жителей Петербурга и ЛО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений СК в Петербурге и Ленинградской области представить доклады о случаях противоправных действий и нарушений прав граждан, которые были озвучены в публичном пространстве, сообщила пресс-служба СК РФ 19 февраля.

Среди таких ситуаций — протест жителей Пушкина против строительства центра временного содержания мигрантов, издевательства школьников над одноклассником в Петербурге и травмирование второклассника из-за плохо закрепленной конструкции игрового тира, нападение подростка на девочку в Кировске.

В Купчино 16-летний подросток пострадал от нападения собаки, но в поликлинике ему отказали в лекарствах. В Калининском районе школьники вынуждены добираться на занятия по опасному, покрытому льдом тротуару.

Также проверят сообщения о мошенничестве: злоумышленники представлялись медработниками и обманом завладевали деньгами пенсионеров, а строительная компания "Альфа-Строй" не выполнила обязательства перед клиентами.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 15-летней девочки в Петербурге. По данным пресс-службы СК, подростка госпитализировали в городскую больницу с термическими ожогами.

фото пресс-службы СК РФ