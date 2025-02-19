Бастрыкин заинтересовался избиением девочки матерью в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 15-летней девочки в Петербурге. Расследование проведут после того, как подростка госпитализировали в городскую больницу с термическими ожогами, сообщила пресс-служба СК РФ 19 февраля.

По словам потерпевшей, травмы ей нанесла мать, используя раскаленную плойку. Девочка также заявила, что насилие со стороны родителя происходило не впервые.

Сейчас Следственное управление СК по Петербургу проводит проверку. И.о. руководителя регионального подразделения Олегу Бобкову поручено начать уголовное производство.

Напомним, 17 февраля Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам на недостаточное медицинское обеспечение инвалидов, страдающих сахарным диабетом, в Петербурге.

фото пресс-службы СК РФ