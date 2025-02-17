Бастрыкин поручил разобраться с жалобами на проблемы диабетиков в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам на недостаточное медицинское обеспечение инвалидов, страдающих сахарным диабетом, в Петербурге, сообщила пресс-служба СК РФ 17 февраля.

В соцсетях появились обращения о проблемах с выдачей систем для непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Закупленные в конце прошлого года устройства до сих пор не получили нуждающиеся пациенты. Кроме того, ранее выданные датчики вызывали аллергические реакции, а расходные материалы диабетикам приходится покупать за свой счет.

Разобраться в ситуации Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову. Он должен представить доклад о результатах проверки. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, 14 февраля Бастрыкин заинтересовался жалобами жителей многоквартирного дома на Плесецкой улице в Петербурге, которые пытались сменить управляющую компанию на ТСЖ из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.

фото пресс-службы СК РФ