Бастрыкин заинтересовался жалобами жителей дома в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки после жалоб жителей многоквартирного дома на улице Плесецкой в Петербурге, сообщила пресс-служба СК РФ 14 февраля.

По данным СК, собственники сообщили в социальных сетях, что пытались сменить управляющую компанию на ТСЖ из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Однако, по их словам, неизвестные лица незаконно внесли изменения в учредительные документы, что они расценивают как рейдерский захват.

По этим доводам Следственный комитет проводит доследственную проверку. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о выявленных обстоятельствах.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что на трассе "Кола" в Ленобласти случилось ДТП с участием фуры и микроавтобуса. Один человек погиб. Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования произошедшего

фото пресс-службы СК РФ