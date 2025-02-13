Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами смертельного ДТП на "Коле"

Доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с аварией на Мурманском шоссе 12 февраля, будет представлен председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба СК РФ.

Руководитель СУ СК по Ленинградской области Сергей Сазин должен будет сообщить Бастрыкину о ходе дела, возбужденного в день происшествия по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Напомним, что ДТП с участие фуры и микроавтобуса произошло утром 12 февраля на 120-м километре трассы Р-21 "Кола". В результате происшествия погибли два человека и еще 14 пострадали.

фото пресс-службы СК РФ