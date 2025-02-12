Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с участием фуры в Ленобласти

Утром 12 февраля на Мурманском шоссе в Волховском районе Ленобласти столкнулись микроавтобус и фура, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, 11 человек получили травмы и один погиб.

Столкновение фуры и частного микроавтобуса произошло на 120 км трассы Р-21 "Кола" около 7 утра. По данным полиции, в микроавтобусе находилось 11 пассажиров, они получили травмы различной степени тяжести. Водитель автобуса погиб на месте происшествия.

Как сообщает "Фонтанка.ру", микроавтобус въехал в фуру, из-за чего ее развернуло поперек дороги. Грузовик перекрыл дорогу, на трассе образовались пробки.

Полицией проводится проверка по факту происшествия, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, что 10 февраля смертельное ДТП с участием трех грузовиков произошло в Тосненском районе Ленобласти.

Обновление 10.38: Как сообщает пресс-служба администрации Ленобласти, в Волховскую межрайонную больницу были доставлены 15 пострадавших, в том числе один ребенок. Трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в реанимации. Один пострадавший от госпитализации отказался.

Следственным отделом по городу Волхову было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленобласти. На месте происшествия совместно с сотрудниками полиции, МЧС и других ведомств работает следственно-оперативная группа под руководством и.о. руководителя следственного отдела.

фото пресс-службы прокуратуры Ленобласти