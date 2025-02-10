Смертельное ДТП с тремя грузовиками произошло под Тосно

Сегодня в 13:55 на 595 километре трассы М-10 "Россия" в Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Водитель "ДонгФенг" не выдержал дистанцию и столкнулся с грузовиком "ДАФ" с прицепом, которым управлял 36-летний мужчина. После удара "ДАФ" врезался в тягач "Фрейтлайнер", за рулём которого находился 64-летний водитель.

Водитель "ДонгФенг" погиб на месте до приезда медиков. По данным "Фонтанки", на одном из участков дороги в направлении области перекрыта одна из двух полос. Там стоят грузовики с повреждениями. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи и подрядной организации, которая обслуживает эту дорогу.

Напомним, завтра, 11 февраля, в Петербурге ожидается туман, а на дорогах - образование гололедицы. В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП.

фото пресс-службы ГУ МВД