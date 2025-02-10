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Новости 13:47

МЧС предупредило петербуржцев о тумане и гололедице 11 февраля

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о тумане и гололедице 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 11 февраля в Петербурге ожидается туман, а на дорогах образование гололедицы. В МЧС уточняют, что в городе может быть сложная обстановка.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что последний раз в Петербурге вводили "жёлтый" уровень опасности 6 и 7 февраля из-за тумана и гололедицы. 

Фото: ЗАКС.Ру


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