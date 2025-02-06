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Новости 14:07

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана и гололеда

фото ЗакС политика В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана и гололеда

В Петербурге с вечера 6 февраля действует "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение связано с туманом, который сохранится до 13:00 7 февраля, сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, с 18:00 6 февраля до 12:00 8 февраля ожидаются гололедно-изморозевые отложения. На дорогах местами образуется гололедица, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

"Желтый" уровень опасности означает потенциально опасные погодные условия. Правительство Петербурга напомнило водителям быть максимально внимательными и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам также рекомендуется проявлять осторожность на скользких участках дорог.

Напомним, в Петербурге до 27 февраля продлили запрет на выход на лед. МЧС предупреждает о рисках и призывают родителей объяснять детям опасность игр на льду. В случае чрезвычайной ситуации рекомендуется незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.

фото: ЗАКС.Ру


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