Подрядчика петербургского метро подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей

В Петербурге возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при исполнении госконтракта, сообщила пресс-служба прокуратуры 25 августа. Хищения могли произойти при поставке материалов для работ в петербургском метро.

Как выяснила прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства, АО "Метрострой Северной столицы" заключил с ООО "Д-Текс" контракт на поставку алюминиевого профиля для изготовления балюстрады эскалатора. При этом сотрудники компании-подрядчика якобы похитили свыше 2 млн рублей аванса, так и не приступив к исполнению обязательств.

Отметим, что на сайте госзакупок есть сведения о запросе котировок на поставку алюминиевого профиля от 2022 года, где заказчиком выступил "Метрострой Северной столицы". Судя по данным сайта, в середине июля 2023 года контракт на сумму 3,1 млн рублей был расторгнут.

Напомним, в середине июля в Петербурге возбудили другое дело о мошенничестве при выполнении госконтракта на поставку оборудования для метростроителей. Тогда индивидуальный предприниматель похитил 440 тысяч рублей аванса, так и не поставив петербургскому метро нутромер микрометрический.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру