В Петербурге проверят убежища гражданской обороны

В нескольких районах Петербурга объявлены конкурсы на обследование технического состояния убежищ гражданской обороны, об этом 17 февраля пишет "Фонтанка.ру".

Проверке подлежат не только встроенные укрытия в жилых домах, но и отдельно стоящие защитные сооружения. Тендеры публиковались с конца января. Заказчиками выступают районные жилищные агентства, администрации и ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" (ЦОМГЗ).

В общей сложности речь идет о сотнях объектов, адреса которых указаны в конкурсной документации. Суммы контрактов варьируются от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей. Так, в Адмиралтейском районе на обследование укрытий выделили самую большую сумму – 36 млн рублей. В остальных районах сумма варьируется от 35 млн до 1,5 млн рублей.

Помимо подвальных помещений в жилых домах, проверке подлежат также укрытия в нежилых зданиях. Два тендера ЦОМГЗ касаются более 40 таких объектов по всему городу, в том числе как минимум одного отдельно стоящего убежища.

Напомним, что на сайте Смольного в начале февраля появился проект постановления о создании эвакуационной комиссии. Целью создания комиссии указывается координация деятельности эвакуационных органов и выполнения задач.

Фото: unsplash.com