В Петербурге создадут эвакуационную комиссию

Проект постановления о создании эвакуационной комиссии был опубликован на сайте Смольного 3 февраля, обратила внимание "Фонтанка.ру". Он находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

В пояснительной записке проекта уточняется, что это сделано на основании правил, прописанных в постановлении правительства РФ "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы" от 30 ноября 2023 года.

Целью создания комиссии указывается координация деятельности эвакуационных органов и выполнения иных задач, определенных правовыми актами. Функционировать комиссия может при ведении гражданской обороны, а также в мирное время. Функции органа в мирное время включают подготовки планов, сбор информации для их планирования, а также проведение учений и тренировок.

Возглавит комиссию вице-губернатор Петербурга по ЖКХ. Сейчас эту должность занимает Евгений Разумишкин. Первым заместителем председателя комиссии предлагается назначить главу Жилищного комитета, а сам комитет займется ее материально-техническим обеспечением деятельности и организационными вопросами. Помимо Жилищного комитета, в работе комиссии также будут принимать участие представители военкомата, Росгвардии, РЖД и ряда комитетов Смольного.

Напомним, что в сентябре 2024 года в Смольном представили проект постановления об инвентаризации бомбоубежищ.

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