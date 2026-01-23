Петербурженку отправили в колонию на 10 лет за попытку поджога отдела полиции

Первый Западный окружной военный суд 23 января признал Анну Осипову виновной в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК) из-за броска трех бутылок с зажигательной смесью в здание 37-го отдела полиции на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга. Осиповой назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

"В суде установлено, что Осипова, следуя получаемым в мессенджере от неизвестного лица инструкциям, приобрела канистру с бензином, приготовила горючую смесь, после чего 23 мая 2025 года бросила три бутылки с ней в окно отдела полиции на улице Кораблестроителей", – сообщили в прокуратуре.

Ранее представитель осужденной в суде рассказывал, что его доверительница раскаялась и действовала в состоянии паники из-за обмана неизвестных, которые контактировали с ней в мессенджерах.

В начале недели стало известно о приговоре в отношении петербургской восьмиклассницы, которая разместила на стенде в школе фотографии основателя и члена запрещенной в России организации, признанной террористической. Ее приговорили к четырем годам заключения за оправдание терроризма.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру