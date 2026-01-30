После поджога машины на Беговой полиция задержала подростка

Сотрудники полиции задержали в Приморском районе 13-летнего подростка после сообщения о поджоге автомобиля "Мерседес Бенц" у дома № 11 по Беговой улице, сообщили 30 января в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На противозаконные действия молодого человека подтолкнул собеседник в мессенджере, грозивший недобрым его родителям.

Поджог и задержание произошли накануне, 29 января. По предварительным данным, неизвестное лицо убедило подростка поджечь машину под предлогом "помощи в освобождении от возможного уголовного преследования его родителей". Правоохранители опросили задержанного и передали законным представителям.

Процессуальное решение по делу примет Следственный комитет, куда направили материалы проверки. Петербургская полиция призвала родителей проводить с детьми разъяснительные беседы, чтобы обезопасить их от вовлечения в преступную деятельность.

Это не первый случай, когда несовершеннолетние пытаются устроить поджоги в Петербурге под влиянием неизвестных пользователей интернета. В ноябре 2025 года 15-летний иностранец спалил в Адмиралтейском районе автомобиль ДПС, произошедшее квалифицировали как теракт. На прошлой неделе у отдела полиции в Выборгском районе был задержан 13-летний подросток с зажигалкой и бензином. По версии правоохранителей, он собирался поджечь служебные машины, но был вовремя остановлен. Причиной его действий называли попытку уберечь родителей от уголовного преследования.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру