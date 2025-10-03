Глава филиала Музейно-храмового комплекса ВС в Кронштадте отправлен под арест

Петроградский районный суд заключил под стражу до 30 ноября главу филиала Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил в Кронштадте Евгения Григорькина по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. На тот же срок в СИЗО отправили предполагаемого посредника Романа Селезнева, которому вменили посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2024 года Григорькин мог запросить у знакомого предпринимателя 15 млн рублей в обмен на помощь с получением в аренду ведомственного земельного участка в Кронштадте сроком на пять лет. Также он якобы обязался содействовать в достижении договоренности с иными сотрудниками военного управления Минобороны России в этом вопросе.

В июне бизнесмен будто бы передал Григорькину через Селезнева 3 млн рублей. В дальнейшем, как считает следствие, он тремя транзакциями перевел на счет Григорькина еще 450 тысяч рублей. Последний транш состоялся 26 сентября 2025 года.

В свою очередь, Григорькин якобы организовал заключение договора аренды земельного участка, а после этого потребовал оставшуюся часть взятки в размере 11,55 млн рублей. Бизнесмен не стал выполнять требование и 27 сентября обратился в ФСБ.

Передача оставшейся суммы произошла 1 октября. После этого, как считает следствие, Григорькин передал Селезневу 3,2 млн рублей за оказание посреднических услуг, а оставшуюся сумму оставил себе. После этого участников сделки задержали.

По сообщению судебной пресс-службы, вину Григорькин и Селезнев не признали. В суде они возражали против ареста, заявив, что не имеют никакого отношения к описанной схеме.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру