СК Армении возбудил уголовное дело из-за смерти экс-чиновника Авакяна

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства в связи со смертью бывшего замглавы управления Росреестра по Петербургу Бориса Авакяна, сообщило 3 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Киму Авдалян.

"Инициировано уголовное производство по статье "доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или унижения достоинства", — заявила Авдалян информагентству.

Тело Авакяна обнаружили в туалете консульства Армении утром 24 сентября. Приют в дипломатическом представительстве он нашел после побега из Кронштадтского районного суда, предпринятого днем ранее. Против Авакяна расследовали уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК РФ) на сумму свыше 4,2 млрд рублей, однако в конце августа производство приостановили. Произошло это после того, как экс-чиновник заключил контракт для участия в СВО.

Однако же в сентябре Авакяна задержали в Петербурге. В суд его отвезли для избрания меры пресечения из-за расторжения контракта с Минобороны. Оттуда он сбежал во время перерыва.

Авакян с 2010 года занимал должность замглавы управления Росимущества по Ленобласти, позже был заместителем госинспектора Петербурга по использованию и охране земель, а затем занимал пост замначальника отдела Госземнадзора. В 2016 году его задержали по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов. Из-под домашнего ареста он бежал во Францию, а оттуда переехал в Армению. В 2021 году его задержали в Петербурге, после чего этапировали в Москву.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру