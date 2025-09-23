Экс-чиновник Росреестра Авакян сбежал из Кронштадтского суда

Бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Петербургу Борис Авакян сбежал из здания Кронштадтского районного суда во время перерыва в заседании, сообщает "Коммерсантъ Санкт-Петербург" со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга 23 сентября.

Авакян вместе с другими 19 фигурантами проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК РФ) на сумму свыше 4,2 млрд рублей. В августе 2025 года бывший чиновник заключил контракт для участия в СВО, в связи с чем производство в его отношении было приостановлено. По данным "Коммерсанта", 23 сентября в суд поступило ходатайство о возобновлении дела из-за расторжения контракта с Минобороны. Когда суд удалился в совещательную комнату для определения меры пресечения, Авакян якобы покинул здание и скрылся. Его поиском занимаются правоохранители.

Как сообщает 47news, Авакян якобы мог скрыться на территории консульства Армении на Васильевском острове. При этом корреспонденту издания в консульстве не подтвердили эту информацию. Юридически на территории здания действуют законы Армении. По информации издания, в 2018 году Авакян якобы отказался от гражданства России.

С 2010 года Борис Авакян занимал должность заместителя главы управления Росимущества по Ленобласти. В 2014 году он перешёл на пост заместителя госинспектора Петербурга по использованию и охране земель, затем — замначальника отдела Госземнадзора.

В 2016 году его задержали по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК РФ), однако он сбежал из-под домашнего ареста во Францию. Затем Авакян перебрался в Армению, где принимал активное участие в политической жизни страны. В 2021 году он был вновь задержан в петербургском ресторане.

