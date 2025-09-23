В суд над областным депутатом Федичевым вызовут его преемника из Дирекции КРТ

Петроградский районный суд Петербурга продолжает рассматривать уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Ленобласти Даниила Федичева, обвиняемого по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Также подсудимый и защитник попросили вызвать в суд Дениса Локтя, который сменил Федичева на посту главы АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области".

На заседании 23 сентября участники процесса заслушали эксперта-экономиста Евгению Батурину, которая выступила с мнением относительно вопроса продажи дочерней структуры ДКРТ во времена, когда Федичев возглавлял структуру. Этот эпизод послужил причиной уголовного преследования депутата.

Эксперт рассказала суду об особенностях проведения финансово-экономической экспертизы влияния сделок по продаже по отчуждению долей предприятия. При этом она высказала мнение и о сделке, ставшей основой уголовного дела.

— В данной ситуации говорить о том, что сделка, которая рассматривается вопросом, повлияла только в негативную сторону, однозначно нельзя. Так как там поступали денежные средства, здесь может иметь место разнонаправленная деятельность, — высказала свое мнение специалист.

В завершении заседания Федичев попросил суд вызвать для дачи показаний Дениса Локтя, возглавившего дирекцию после избрания подсудимого в ЗакС. Адвокат Игорь Теплоухов поддержал позицию доверителя и заявив при этом, что уголовное дело было возбуждено с подачи Локтя. О том же ранее писал со ссылкой на свои данные портал 47news.

Судья удовлетворила просьбу. Следующее заседание состоится 30 сентября.

Уголовное дело в отношении Федичева возбудили в марте 2023 года. По версии следствия, в период с марта 2020 по август 2021 года он мог передать близкому родственнику дочернюю компанию ООО "Региональное агентство промышленного и гражданского строительства", скрыв при этом от наблюдательного совета ДКРТ сведения о заключенных и планируемых контрактах на сумму 445,9 млн рублей.

В дальнейшем, используя подконтрольных ему номинальных руководителей, Федичев якобы получил право единоличного управления РАПГС и причинил компании убытки от неполучения прибыли по скрытым контрактам на общую сумму свыше 23 млн рублей. В Следственном комитете заявляли, что средства предназначались на возведение школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры районах новостроек на территории Ленобласти. Свою вину фигурант полностью признал.

Имя Федичева всплывало в деле бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина, обвинявшегося в получении особо крупной взятки. Суд установил, что в бытность главой ДКРТ Федичев передал Москвину 8,5 млн рублей в обмен на поддержку и общее покровительство. В октябре 2024 года Василеостровский районный суд приговорил бывшего вице-губернатора к четырем годам колонии строгого режима.

