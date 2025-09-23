Метро выплатит 103 тысячи рублей пенсионерке, упавшей у станции "Новочеркасская"

Суд обязал ГУП "Петербургский метрополитен" выплатить 103 тысячи рублей в пользу женщины, упавшей на лестнице возле станции "Новочеркасская", сообщила пресс-служба прокуратуры. Пенсионерка сломала руку при падении.

Как говорится в публикации, 21 декабря 2024 году 67-летняя жительница Невского района поскользнулась на неочищенной от наледи лестнице при спуске ко выходу станции. В результате падения женщина получила закрытый перелом лучевой кости со смещением на правой руке.

По этому факту пенсионерка обратилась в прокуратуру. В свою очередь, прокурор Петербургского метрополитена подал в суд иск о взыскании в пользу петербурженки моральной компенсации и расходов на лекарства. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

Напомним, в конце августа суд взыскал с ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского района" 350 тысяч рублей в пользу 73-летнего петербуржца, поскользнувшегося на неочищенном ото льда тротуаре. В результате пенсионер получил закрытый перелом правого бедра.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру