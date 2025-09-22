Суд рассмотрит дело об организации незаконной миграции 19 иностранцев

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины и женщины, обвиняемых в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и фиктивной постановке на учёт иностранцев (ст. 322.3 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства 22 сентября. Материалы дела были переданы в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Как полагает следствие, в период с июня по ноябрь 2024 года обвиняемые могли организовать незаконное пребывание в России 19 иностранцев. В рамках своей схемы они якобы ставили их на миграционный учёт в квартире мужчины на улице Красного Курсанта в обмен на денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. При этом иностранцы в жилом помещении не проживали.

Поиском желающих мигрантов якобы могла заниматься женщина. Она же будто бы заполняла бланки уведомлений о прибытии, которые мужчина мог предоставлять в органы миграционного учета.

Напомним, в ноябре 2024 года полиция сообщила о задержании 51-летней гражданки одной из стран ближнего зарубежья и ранее судимого 41-летнего петербуржца по подозрению в организации незаконной миграции. Следствие полагало, что они могли оформить фиктивную регистрацию в квартире на улице Красного Курсанта для шестерых иностранцев за вознаграждение в 30 тысяч рублей.

Анастасия Луценко / фото: ЗАКС.Ру