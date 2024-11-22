В Петербурге задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции

Сотрудники полиции Петроградского района Петербурга задержали 51-летнюю гражданку одной из стран ближнего зарубежья и ранее судимого 41-летнего местного жителя по подозрению в организации незаконной миграции, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, женщина предложила своему знакомому оформить фиктивную регистрацию для шестерых своих соотечественников за вознаграждение в 30 тысяч рублей. В период с июля по октябрь 2024 года мужчина предоставил свой адрес в доме на улице Красного Курсанта для регистрации мигрантов, которые фактически там не проживали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (ч.2 ст.322.1 УК РФ).

В настоящее время продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не все мигранты представляют для страны угрозу, в первую очередь речь о нелегалах.

Фото: ЗАКС.Ру