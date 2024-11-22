Песков дал комментарий по поводу нелегальной миграции в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не все мигранты представляют для страны проблему. По его мнению, проблемой являются нелегальные мигранты, об этом 22 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова чиновника.

Песков отметил, что нелегальная миграция создает риски для распространения преступности, в том числе религиозного экстремизма.

"В среде, где нарушается закон, там уже возникают предпосылки для преступности всех видов, будь то религиозный экстремизм, будь то наркомания и так далее. Вот это проблема", – сказал пресс-секретарь

Напомним, что Песков пообещал, что в Кремле посмотрят обращение врачей из-за приговора педиатру Буяновой.

Фото: сайт Кремля