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Новости 19:29

Песков пообещал посмотреть обращение врачей из-за приговора педиатру Буяновой

фото ЗакС политика Песков пообещал посмотреть обращение врачей из-за приговора педиатру Буяновой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 21 ноября заявил, что в Кремле пока не видели видеообращение к Владимиру Путину от врачей, выступивших в поддержку осужденной по делу о фейках об армии Надежды Буяновой. 

"Нет, к сожалению, мы не видели этого обращения. Но обязательно посмотрим. Сейчас я не могу ничего сказать, потому что мы его не видели", - цитирует представителя Кремля ТАСС

Напомним, педиатр из Москвы Надежда Буянова 12 ноября была приговорена столичным судом к 5,5 годам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК). По версии следствия, во время приема в медучреждении врач позволила себе некорректный комментарий о погибшем на СВО отце пациента. Сама Буянова вину не признает. Ее адвокаты заявляли о намерении оспаривать приговор. 

фото с сайта Кремля


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