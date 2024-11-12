ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:30

Суд приговорил педиатра из Москвы к 5,5 года колонии по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Суд приговорил педиатра из Москвы к 5,5 года колонии по делу о фейках про армию

Врач-педиатр из Москвы Надежда Буянова признана виновной в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК) Тушинским районным судом столицы. Ей назначили наказании в виде заключения в колонии сроком на 5,5 года, передает 12 ноября ТАСС.

По версии следствия, Буянова во время приема в медучреждении допустила некорректный комментарий о погибшем на СВО отце ребенка-пациента. Дело против педиатра в феврале 2024 года потребовал возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. 

Изначально на время следствия суд назначил Буяновой запрет опредленных действий, однако в апреле ее отправили в СИЗО. 

Обвиняемая вину не признала. Прокурор в ходе судебного заседания требовал для Буяновой наказания в виде лишения свободы на 6 лет. 

Сторона защиты планирует обжаловать приговор районного суда, сообщило издание РБК со ссылкой на адвоката Буяновой. 

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама