ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:14

В Москве не стали арестовывать врача, высказавшегося о погибшем на СВО мужчине

фото ЗакС политика В Москве не стали арестовывать врача, высказавшегося о погибшем на СВО мужчине

Тушинский суд Москвы назначил запрет определенных действий 67-летней Надежде Буяновой, до последнего времени работавшей педиатром в одной из больниц. Таким образом было отказано следствию, настаивавшему на заключении под стражу, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Буяновой запретили пользоваться интернетом и почтой и общаться с другими участниками уголовного процесса, кроме представителей силовых структур и адвокатов.

На неделе против медика возбудили дело о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Это случилось после жалобы, поступившей от семьи, член которой погиб на спецоперации.

В ходе приема врач неосторожно пошутила над ситуацией в семье, в которой несовершеннолетний испытывает психологические проблемы. Накануне врачом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, поручив возбудить дело.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама