СМИ: Сбежавший из суда экс-чиновник Авакян найден мёртвым в консульстве Армении

Бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Петербургу Борис Авакян, сбежавший днём ранее из здания суда, найден мёртвым в консульстве Армении, сообщают ряд СМИ 24 сентября. Предварительно, он совершил суицид.

По информации одного из городских телеканалов, бывший чиновник закрылся в туалете и не выходил. Тело Авакяна было обнаружено после вскрытия двери санузла. На место вызвали скорую помощь и МЧС. Также к консульству отправились следователи ГСУ СК России по Петербургу.

Как сообщает 47news, на место также выехали криминалисты и сотрудники полиции. По последним данным, они всё ещё не попали в здание консульства на Большом проспекте Васильевского острова. Юридически это территория Армении, для входа в здание необходимо разрешение консула. По информации издания, у Авакяна обнаружили ранение в области шеи.

Напомним, Борис Авакян сбежал из здания Кронштадтского районного суда во время перерыва в заседании 23 сентября. Он проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК РФ), однако в августе 2025 года производство в его отношении было приостановлено, так как экс-чиновник заключил контракт для участия в СВО. Позднее контакт был расторгнут, а 23 сентября суд избирал меру пресечения для Авакяна. Как сообщали СМИ, бывший чиновник спрятался на территории консульства Армении на Васильевском острове.

С 2010 года Борис Авакян занимал должность заместителя главы управления Росимущества по Ленобласти. В 2014 году он перешёл на пост заместителя госинспектора Петербурга по использованию и охране земель, затем — замначальника отдела Госземнадзора.

В 2016 году его задержали по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК РФ), однако он сбежал из-под домашнего ареста во Францию. Затем Авакян перебрался в Армению, где принимал активное участие в политической жизни страны. В 2021 году он был вновь задержан в петербургском ресторане.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру