Беглов подписал закон об упрощенной выдаче знака "Жителю блокадного Ленинграда"

Знак "Жителю блокадного Ленинграда" начнут выдавать без ограничений по времени, проведенному в осажденном городе, сообщили в администрации губернатора. Поправки в правила выдачи знака подписал 3 октября глава города Александр Беглов.

"Мы восстановили историческую справедливость. Сделали это по инициативе организации "Жители блокадного Ленинграда". Ее поддержал президент России", — заявил Беглов.

До сих пор для получения знака человек должен был провести в блокадном Ленинграде не менее четырех месяцев. Подписанные поправки снимают это ограничение. Благодаря этому статус ветерана и положенные льготы смогут получить около трех тысяч человек, из которых 1,8 тысячи граждан проживают в Петербурге.

По поручению Беглова органы власти Петербурга наладят взаимодействие с регионами, где проживают блокадники, для скорейшей выдачи им знака. В Северной столице сопровождением ветеранов от выдачи знака до оформления мер соцподдержки займутся районные администрации.

О намерении отменить четырехмесячный ценз для предоставления статуса блокадника Беглов говорил еще в 2019 году. В конце 2024 года он заявил о намерении обратиться с этим вопросом к президенту Владимиру Путину.

В сентябре о намерении отказаться от существующих ограничений заявила на встрече с блокадниками спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спустя неделю после этого губернатор внес соответствующий законопроект на рассмотрение Законодательного собрания. В третьем чтении поправки приняли 1 октября.

ЗАКС.Ру писал о долгой истории попыток отменить четырехмесячный ценз для получения статуса блокадника.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного