Новости 3 октября 2025, 16:55

Беглов подписал закон об упрощенной выдаче знака "Жителю блокадного Ленинграда"

фото ЗакС политика Беглов подписал закон об упрощенной выдаче знака "Жителю блокадного Ленинграда"

Знак "Жителю блокадного Ленинграда" начнут выдавать без ограничений по времени, проведенному в осажденном городе, сообщили в администрации губернатора. Поправки в правила выдачи знака подписал 3 октября глава города Александр Беглов.

"Мы восстановили историческую справедливость. Сделали это по инициативе организации "Жители блокадного Ленинграда". Ее поддержал президент России", — заявил Беглов.

До сих пор для получения знака человек должен был провести в блокадном Ленинграде не менее четырех месяцев. Подписанные поправки снимают это ограничение. Благодаря этому статус ветерана и положенные льготы смогут получить около трех тысяч человек, из которых 1,8 тысячи граждан проживают в Петербурге.

По поручению Беглова органы власти Петербурга наладят взаимодействие с регионами, где проживают блокадники, для скорейшей выдачи им знака. В Северной столице сопровождением ветеранов от выдачи знака до оформления мер соцподдержки займутся районные администрации.

О намерении отменить четырехмесячный ценз для предоставления статуса блокадника Беглов говорил еще в 2019 году. В конце 2024 года он заявил о намерении обратиться с этим вопросом к президенту Владимиру Путину.

В сентябре о намерении отказаться от существующих ограничений заявила на встрече с блокадниками спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спустя неделю после этого губернатор внес соответствующий законопроект на рассмотрение Законодательного собрания. В третьем чтении поправки приняли 1 октября.

ЗАКС.Ру писал о долгой истории попыток отменить четырехмесячный ценз для получения статуса блокадника.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного


