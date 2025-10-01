Закон об упрощении требований для вручения знака блокадника отправлен на подписание губернатору

Депутаты Законодательного собрания в третьем, окончательном чтении приняли закон, который позволит присваивать почетный знак "Жителю блокадного Ленинграда" всем, кто провел в осажденном городе хотя бы один день, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору. После вступления закона в силу получить статус блокадника смогут около трех тысяч человек в Петербурге и других регионах России. Сейчас соответствующим статусом обладают лишь те, кто провел в блокадном Ленинграде не менее четырех месяцев, — это ограничение действует уже более 30 лет.

Инициативу подготовил глава Петербурга Александр Беглов. Об этом его просили представители ветеранских организаций. В частности, председатель объединения "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Разработка законопроекта велась с декабря 2024 года.

Обладатели знака "Жителю блокадного Ленинграда" могут претендовать на ряд льгот за счет федерального бюджета. Из-за этого длительное время потребовалось для согласования инициативы с различными министерствами.

Подробнее о том, как появился четырехмесячный ценз для блокадников и как на протяжении последних лет это ограничение пытались отменить, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру