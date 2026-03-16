"Дом.ру" начал замедлять домашний интернет пользователям из Петербурга

Интернет-провайдер "Дом.ру" снизит скорость доступа к сети петербургским пользователям, потребляющим более 3 ТБ трафика каждый месяц, сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу АО "ЭР-Телеком Холдинг". Стандартная скорость доступа к интернету для клиентов "Дом.ру" варьируется от 300 до 1000 Мбит/с. Для тех, кто столкнется с ограничениями, скорость уменьшится до 50 Мбит/с. Подобные меры затронут пользователей не только из Петербурга, но и из Екатеринбурга и Самары.

Представители "ЭР-Телеком" отметили, что с замедлением интернета столкнется только один процент всех пользователей провайдера, так как большая часть потребителей использует до 500 Гб интернета в течение месяца.

"По нашим оценкам, "сверхпотребление" трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях," - заявили в пресс-службе компании "ЭР-Телеком", владеющей провайдером "Дом.ру".

Чтобы продолжить использование интернета без ограничений, провайдер предложил заплатить за дополнительный трафик либо дождаться автоматического восстановления скорости в начале месяца.

Представители Федеральной антимонопольной службы отметили, что проверят экономическую и технологическую обоснованность действий провайдера "Дом.ру".

