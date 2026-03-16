Самокатам могут запретить поездки в центральных районах Петербурга

В четырех центральных районах Петербурга могут запретить поездки на электросамокатах, заявила 16 марта зампред комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции в ТАСС. Введение ограничений чиновница связала с потенциальным запретом езды на СИМ по тротуарам, проработать который ранее поручил президент Владимир Путин.

— В части Санкт-Петербурга это самая ожидаемая нами инициатива, потому что в историческом центре, мы все понимаем, тротуары не являются нормативными с точки зрения действующих ГОСТов. Они не такой ширины, как в новых строящихся и построенных районах. И, конечно, мы ждем этого запрета, — заявила Бахмутская, отвечая на вопрос журналиста.

Зампред комтранса добавила, что при введении запрета на федеральном уровне доступными для самокатчиков останутся только велодорожки.

Участвовавший в пресс-конференции директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев подчеркнул, что город заинтересован в использовании СИМ на окраинах Петербурга. Там самокаты могут применяться в качестве транспорта последней мили.

— Мы всячески стараемся переориентировать компании кикшерингов на те участки, где транспортная инфраструктура только развивается. Это новые районы, где самокат может обеспечить именно транспорт последней мили, где он действительно выполняет транспортную функцию, — сообщил Курдяев. — И ограничиваем движение самокатов по центру города, где эта функция больше приобретает развлекательный характер.

Отметим, что в понедельник Смольный утвердил изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования для организации стоянок СИМ. Согласно решению, в новых районах планируется создавать парковки для самокатов у строящихся жилых комплексов, а также около вузов, вокзалов, магазинов, предприятий общепита, офисов, коммерческих и спортивных центров. Поправки были рассмотрены на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства Петербурга.

Поручение проработать запрет поездок на СИМ по тротуарам появилось на сайте Кремля в начале марта. Заниматься вопросом предстоит ГАИ совместно с Минтрансом. Само поручение было сформулировано по итогам заседания Совета по правам человека с участием Путина, которое состоялось в декабре 2025 года.

