ВС отказал коммунистам в пересмотре иска о запрете публичных акций в Петербурге

Попытка петербургских коммунистов добиться пересмотра иска об отмене ограничений на проведение публичных акций в Петербурге завершилась неудачей в Верховном суде, сообщили в городском отделении КПРФ 2 сентября. Судья отказал истцам в передаче кассационной жалобы на рассмотрение судебной коллегии по административным делам ВС.

Определение было вынесено еще 16 июня, однако текст истцы получили только сейчас, рассказали в партийном отделении. Авторами жалобы выступили секретари городского отделения ЛКСМ Владислав Карлов и Александр Рогожкин, которые уже больше года пытаются оспорить действующий в Петербурге запрет на проведение публичных акций, прописанный в "антиковидном" постановлении Смольного № 121.

Коммунисты просили ВС отменить решения нижестоящих инстанций и направить дело на пересмотр в Городской суд Петербурга. В тексте определения ВС, с которым ознакомился ЗАКС.Ру, отмечается, что отмена или изменение судебных актов в кассационном порядке возможны в случае существенных нарушений правовых норм, способных повлиять на рассмотрение административного дела.

"Таких оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке по доводам кассационной жалобы не установлено", — говорится в тексте определения.

В петербургском отделении КПРФ заявили о том, что изучают полученный документ с юристами для решения о дальнейших действиях. "Мы, конечно, продолжим борьбу за свободу собраний", — отметили партийцы и высказали убежденность в том, что в конечном счете существующие ограничения "останутся в прошлом".

О том, что Карлов и Рогожкин обратились в Верховный суд, стало известно еще в апреле. До этого, в попытке оспорить запрет публичных акций, они последовательно прошли Городской суд, Второй апелляционный суд и Третий кассационный суд. Все названные инстанции отказали истцам в удовлетворении их требований.

"Антиковидное" постановление Смольного действует с марта 2020 года, за это время его неоднократно продлевали. В последний раз это произошло в декабре 2024 года, когда губернатор Александр Беглов пролонгировал его сразу до конца 2025 года. Сейчас большинство прежних ограничений, введенных в пандемию, отменены. Это не коснулось запрета на проведение публичных мероприятий без санкции Роспотребнадзора, а также курения кальянов в заведениях общепита.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру