Петербургские коммунисты обратились в ВС ради отмены запрета публичных акций

На рассмотрение Верховного суда поступила жалоба секретарей петербургского отделения ЛКСМ Владислава Карлова и Александра Рогожкина, рассказал последний в своем telegram-канале 17 апреля. Иск имеет отношение к борьбе коммунистов против существующих в городе ограничений на проведение публичных акций, установленных "антиковидным" постановлением Смольного № 121.

Как рассказал Рогожкин в беседе с ЗАКС.Ру, коммунисты хотят добиться возвращения иска на пересмотр в Городской суд Петербурга, который в середине июля 2024 года отклонил их требования об отмене запрета на массовые мероприятия. К настоящему моменту истцы уже пытались обжаловать решение во Втором апелляционном и Третьем кассационном судах, но всякий раз безуспешно.

Коммунист обратил внимание на то, что с момента выхода постановления эпидемическая обстановка в городе изменилась. При этом он сослался на планы проведения в Петербурге шествия "Бессмертного полка" в этом году. По его мнению, возможность проведения акции на улицах подтверждает, что "ситуация с распространением ковида уже не такая страшная, как в период рассмотрения этого вопроса ранее".

Также Рогожкин напомнил, что Горсуд рассматривал иск во время кампании по выборам 2024 года. По его мнению, в результате были нарушены права кандидатов на ведение предвыборной агитации. "Мы не могли провести публичные мероприятия против каких-то решений и в поддержку наших предложений", — аргументировал позицию он.

— На наш взгляд, было бы правильно, если бы [в Верховном суде] согласились с тем, что обстановка действительно принципиально иная с момента предыдущих рассмотрений, и удовлетворили наши требования о переводе дела назад в первую инстанцию для рассмотрения вопроса по существу, — поделился ожиданиями Рогожкин.

"Антиковидное" постановление Смольного действует в Петербурге уже более пяти лет, в последний раз оно было продлено сразу до конца 2025 года. В конце марта оперштаб объявил о прекращении публикации сводок о заболеваемости коронавирусом, поскольку тот стал сезонным заболеванием. В Смольном заявили, что без предписания главного санитарного врача об отмене антиковидных мер постановление № 121 сохранит свою силу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру