Смольный не планирует отменять антиковидные ограничения

Петербургские власти не станут отменять действие антикоронавирусных ограничений из-за того, что оперативный штаб заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19, сообщила "Фонтантка.ру" 21 марта.

В Смольном напоминили, что для отмены мер по противодействию коронавирусной инфекции, среди которых в частности запрет на проведение массовых мероприятий, необходимо предписание главного санитарного врача.

"На сегодняшний день соответствующего предписания мы не получили", - сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам представителей Смольного, решение федерального оперштаба о прекращении публикации сводок о заболеваемости ковидом в связи с переходом вируса в раздел сезонных заболеваний не влечет за собой отмену ограничений в городе.

Напомним, о прекращении публикации сводок о заболеваемости коронавирусом оперативный штаб объявил 21 марта.

Уже более пяти лет в Петербурге продолжает действовать "антиковидное" постановление № 121, в последний раз его продлевали сразу до конца 2025 года. Большинство ограничений в нем уже не действуют, однако по-прежнему сохраняется запрет на курение кальянов в специализированных заведениях и на проведение публичных мероприятий без разрешения Роспотребнадзора. Последнее ограничение в феврале пытались оспорить в Третьем кассационном суде секретари городского отделения ЛКСМ Александр Рогожкин и Владислав Карлов. Суд в удовлетворении требований коммунистам отказал.

фото ЗАКС.Ру