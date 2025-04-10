Движение "Бессмертный полк" подаст заявку на проведение шествия в Петербурге

Отделение движения "Бессмертный полк" в Петербурге на следующей неделе подаст заявку на проведение очного шествия в городе 9 мая, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга 10 апреля. Предыдущие годы акция "Бессмертный полк" проходила в Петербурге в онлайн-формате по соображениям безопасности.

"С 2022 года мы проводили акцию "Бессмертный полк" в онлайн-формате. В год юбилея Великой Победы планируем вернуть ее на улицы города и дать возможность петербуржцам и гостям города пройти по Невскому проспекту с портретами их родных. <…> Но, разумеется, нашим приоритетом остается обеспечение безопасности всех участников", – прокомментировал планы движения губернатор Александр Беглов.

О проведении акции в 2025 году в смешанном формате сообщила на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева. Решение о проведении традиционного шествия должны принять региональные отделения движения вместе с городскими властями исходя из соображений безопасности.

Если проведение акции в очном формате будет одобрено, шествие состоится 9 мая в 15:00. Планируется, что колонна пройдет по Невскому проспекту до Дворцовой площади.

Напомним, что впервые о возвращении в 2025 году "Бессмертного полка" в очном формате стало известно после публикации программы праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в декабре 2024 года. Соответствующие планы подтвердила председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова 28 января во время заседания правительства Петербурга. Надежду на возвращение шествия также выразил Александр Беглов во время заседания Совета при полномочном представителе президента в СЗФО, посвященного подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы, 4 марта.

В середине марта губернатор также пригласил посетить военный парад 9 мая на Дворцовой площади и принять участие в акции "Бессмертный полк" представителей более 40 дружественных стран во время торжественного вечера "Мы вместе на карте мира".

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного