Беглов пригласил дипломатов 40 стран принять участие в акции "Бессмертный полк"

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского Заксобрания Александр Бельский приняли участие в торжественном вечере "Мы вместе на карте мира", гостями которого стали генеральные и почетные консулы и дипломаты из более 40 дружественных стран, сообщила 14 марта пресс-служба Смольного.

"Наш с вами сегодняшний девиз — „Мы вместе на карте мира", и это действительно так. Мы на карте мира, который хочет быть свободным. Хочет, чтобы уважали его традиции, семейные ценности. Между нами могут быть тысячи километров, но нас объединяет взаимное уважение, дружба, готовность к диалогу", — обратился к участникам мероприятия Беглов.

Он также напомнил, что 2025 год в России был объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. По словам Беглова, таким образом страна показывает уважение к военным, которые победили фашизм во время Великой Отечественной войны, и современным участникам СВО. Губернатор также пригласил гостей вечера посетить военный парад 9 мая на Дворцовой площади и принять участие в акции "Бессмертный полк".

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Беглов заявил о планах провести "Бессмертный полк" во время заседания Совета при полномочном представителе президента в СЗФО при участии полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана. Напомним, что последний раз шествие проходило на улицах города в 2022 году. В 2023 и 2024 годах "Бессмертный полк" был переведен в онлайн-формат по соображениям безопасности.

фото: сайт Смольного