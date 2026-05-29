На коричневой ветке метро после ПМЭФ-2026 запустят шестой проходческий щит

Шестой проходческий щит "Любовь" начнет работу на строительстве Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге после Петербургского международного экономического форума, рассказал губернатор Александр Беглов в эфире одного из городских телеканалов. Новый комплекс весом около 300 тонн станет прокладывать тоннели на глубине более 60 метров между станциями "Путиловская" и "Каретная". Щиту предстоит пройти четыре километра тоннелей на участке будущей коричневой ветки метро.

О запуске нового горнопроходческого щита в Смольном сообщили в начале мая. "Любовь" станет шестым комплексом, работающим под землей Петербурга, а также четвертым по счету щитом, прокладывающим тоннели на участке Красносельско-Калининской линии на уровне глубокого заложения. Станции коричневой ветки метро "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная", а также соединяющие их проходы строят в слоях прочной глины из-за особенностей петербургских грунтов.

По словам Беглова, название для нового щита выбрали жители города в ходе голосования на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте". Петербуржцам предложили выбрать между вариантами "Любовь", "София" и "Ассоль". Победителем стал первый вариант, набравший 45% голосов.

С октября 2025 года на Красносельско-Калининской линии работает проходческий комплекс "Вера" диаметром 5,6 метра. По словам Беглова, он уже прошел около 600 метров тоннелей. Щит оснащен автоматизированной системой управления, которая позволяет оператору отслеживать его положение относительно траектории строительства в режиме реального времени.

В конце 2025 года были введены в эксплуатацию первые станции Красносельско‑Калининской линии — "Путиловская" и "Юго‑Западная". В ходе выступления в Законодательном собрании Беглов заявлял, что еще четыре станции ("Боровая", "Броневая", "Каретная" и "Заставская") планируется открыть к 2030 году.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный