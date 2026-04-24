Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела о подпольном казино

Октябрьский районный суд вынес приговор 16 фигурантам уголовного дела о проведении незаконных азартных игр на территории Петербурга, сообщила 24 апреля объединенная пресс-служба судов. Их признали виновными по статьям об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконном проведении азартных игр с получением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Семь фигурантов также осудили за легализацию незаконно полученных денежных средств (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

Обвиняемые Сергей Кузьмичев, Наталья Назаренко, Максим Паничев и Сергей Семенов получили по 4 и 5 лет лишения свободы, а также штрафы в размере 800 тысяч рублей и 950 тысяч рублей соответственно. Остальным фигурантам дела суд назначил условные сроки.

Суд установил, что в период с января 2014 года по январь 2015 года обвиняемые Назаренко, Семенов, Паничев, Кузьмичев и еще один фигурант, в отношении которого прекратили судебное производство после его смерти, создали на территории Петербурга нелегальное казино. Для этого они использовали ранее полученный опыт по проведению азартных игр, а также помещения, находящиеся у них в аренде. Так, подпольное казино начало работать на базе 17 арендованных нежилых помещений, оборудованных компьютерной техникой и доступом в интернет. Позже к проведению незаконных азартных игр присоединились Роман Гаврилов, Николай Кулаков, Надежда Черненко, Евгения Константинова, Алена Балуева, Анна Ефимова, Юлия Филатова, Жанна Левко, Анна Федорова, Олеся Гладышева, Алексей Василевский и Светлана Ткач.

По оценке следствия, общий доход от подпольного казино составил не менее 55,1 млн рублей. Суд конфисковал незаконно полученные денежные средства у осужденных.

В Петербурге регулярно проходят рейды силовиков по подпольным казино. В начале марта прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 21 фигуранта уголовного дела о проведении незаконных азартных игр. Заведение работало на территории 19 квартир в черте города. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

