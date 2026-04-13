За каналом Линченко в MAX следят 18% от числа подписчиков в Telegram

На канал вице-губернатора Петербурга Николая Линченко в национальном мессенджере MAX за три месяца подписались 235 человек. Это лишь 18% от числа пользователей, подписанных на его удаленный канал в Telegram, обратил внимание корреспондент ЗАКС.Ру.

До удаления канала в Telegram за публикациями чиновника следили 1314 пользователей. В конце марта Линченко заявил об уходе на национальные платформы. В частности, MAX и VK. Позже он безвозвратно удалил канал в Telegram. На тот момент вице-губернатор располагал 209 подписчиками в MAX — за две недели на него подписалось 26 человек.

Подчеркнем, большую часть новостей о строительстве новых транспортных и социальных объектов, развитии метрополитена и инвестиционных проектах Петербурга Линченко публиковал в Telegram — с удалением канала пользователи потеряли доступ к порядка 1,9 тысячи постов вице-губернатора. При этом в канале Линченко в мессенджере MAX насчитывается 32 публикации.

По сравнению с каналами в MAX других вице-губернаторов, канал Линченко не может похвастаться большим количеством подписчиков. Так, у вице-губернатора Бориса Пиотровского более 1,7 тысячи подписчиков, у Игоря Потапенко почти 1,5 тысячи пользователей, а у Евгения Разумишкина — 1,3 тысячи человек. При этом некоторые вице-губернаторы немного отстают от успехов своих коллег по медиапродвижению. Например, у чиновника Сергея Кропачева в MAX числится только 125 подписчиков, а у вице-губернатора Ирины Потехиной — лишь 45 человек. Два вице-губернатора, по информации ЗАКС.Ру, до сих пор не завели официальные каналы в MAX — пользователи все еще не могут следить за деятельностью Владимира Княгинина и Натальи Чечиной.

С середины февраля Роскомнадзор замедляет Telegram из-за невыполнения мессенджером требований российского законодательства. По данным СМИ, платформу могли полностью заблокировать в первых числах апреля. Линченко заявил о своем уходе из Telegram в VK и MAX 31 марта.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру