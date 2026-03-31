Линченко ушел из Telegram в VK и MAX

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко рассказал 31 марта в своих социальных сетях, что будет публиковать новости только в национальном мессенджере MAX и в социальной сети "ВКонтакте". В своем сообщении он призвал подписчиков перейти на его ресурсы на других площадках, чтобы продолжать следить за его работой в правительстве Петербурга.

"Приглашаю всех на свои официальные ресурсы в социальной сети "ВКонтакте" и национальном мессенджере MAX. С сегодняшнего дня новости будут публиковаться только на этих площадках. Подписывайтесь, чтобы не упустить новости о строительстве новых транспортных и социальных объектов, развитии метрополитена и инвестиционных проектах города", - написал Линченко в своих соцсетях.

Вице-губернатор завел канал в мессенджере MAX 15 января. К моменту публикации заметки канал Линченко в национальном мессенджере располагал 209 подписчиками. Его telegram-канал насчитывает 1314 пользователей, однако больше всего человек подписаны на страницу вице-губернатора в социальной сети "ВКонтакте" - там за деятельностью Линченко следит 2649 подписчиков. При этом в telegram-канале вице-губернатора публикуется несколько больше постов, чем в MAX или VK. Например, канал Линченко в Telegram насчитывает около 1930 публикаций против 739 постов "ВКонтакте". В национальном мессенджере MAX он появляется реже всего, там у вице-губернатора размещено 30 публикаций.

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в феврале из-за невыполнения требований российского законодательства. По данным СМИ, платформу могут полностью заблокировать в первых числах апреля. Сейчас пользователи регулярно сталкиваются со сбоями в работе мессенджера, медленной загрузкой сообщений и медиафайлов.

