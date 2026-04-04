Разумишкин навел порядок на субботнике в Курортном районе

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин 4 апреля принял участие в субботнике в Курортном районе. Фотографии уборки в Сестрорецком лесничестве он разместил в своих социальных сетях. Вместе с ним наводить чистоту вышли председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко, глава Курортного района Александр Забайкин, депутат Законодательного собрания Александр Ходосок и глава МО "Город Сестрорецк" Андрей Иванов.

"В этом году весна пришла рано, снег сошел быстро — и нашим городским лесам особенно нужна помощь и внимание. Очень важно, что в таких акциях участвуют люди с активной гражданской позицией, которым действительно небезразлично состояние нашего города" — написал Разумишкин в своих соцсетях.

Всего в этот день субботники прошли в шести лесничествах на территориях Курортного, Приморского, Выборгского и Петродворцового районов. Центральное мероприятие в Сестрорецком лесничестве, по оценке Разумишкина, посетили более 300 человек, в том числе сотрудники комблага, специалисты Курортного лесопарка и волонтеры. На фотографиях, опубликованных вице-губернатором, видно, что чиновники приняли активное участие в субботней акции: собрали оставшуюся после осени и зимы опавшую листву, почистили лесные маршруты и убрали мусор. По словам Разумишкина, за время экологического субботника в Сестрорецком лесничестве они привели в порядок более 10 гектаров земли.

"Продолжаем старые ленинградские традиции. Спасибо всем, кто сегодня вышел на субботник!" — подытожил вице-губернатор.

С 1 по 30 апреля в Петербурге проходит традиционный месячник по благоустройству для подготовки территорий к весенне-летнему периоду. В среду Разумишкин вместе с Петриченко дал старт новому месячнику на Сенатской площади. В конце месяца, 25 апреля, состоится празднование Дня благоустройства и проведение общегородского "Доброго субботника".

