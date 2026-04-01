Разумишкин на Сенатской площади дал старт месячнику по благоустройству

Утром 1 апреля сотрудники коммунальных служб наводили порядок на Сенатской площади. За работой наблюдали вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко, передает корреспондент ЗАКС.Ру. С 1 по 30 апреля в городе будет проходить месячник по благоустройству. В планах чиновников привести в порядок почти 300 млн кв.м. В Смольном утверждают, что ежедневно в работах будут задействованы порядка 900 человек и до 830 единиц техники.

Во время осмотра хода работ Разумишкин и Петриченко прошлись по Александровскому саду и пообщались с представителями садово-парковых предприятий. Во время брифинга корреспондент ЗАКС.Ру поинтересовался у вице-губернатора о сроках уборки песка.

— Евгений Николаевич, когда песок уберут с улиц, а то летает, неприятно.

— Вы неправы. Я могу сказать, по сравнению с тем, что было два года назад, как летал песок — [сейчас] даже одной десятой части нет. Это факт. У нас есть фото, видеофиксация того, что было раньше, когда обильно посыпали песком в зимний сезон. То, что мы с вами сейчас видим, — это пыль и элементы песка, которые необходимы. <…> В течение месяца все задачи по замывке города будут выполнены, — сказал Разумишкин.

Ранее Разумишкин давал поручения районным администрациям очистить улицы от песка и мусора до конца марта. В то же время городские власти неоднократно заявляли, что постепенно сокращают использование песка зимой.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру