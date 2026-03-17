Разумишкин поручил очистить дворы Петербурга к концу марта

Администрации 18 районов Петербурга и комитет по транспорту должны завершить уборку и очистить от мусора, песка и других последствий зимы дворы и территории у станций метро до конца марта, сообщила пресс-служба Смольного 17 марта. С соответствующим поручением выступил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. Работы охватят около 1900 кварталов и порядка 100 зон у метрополитена. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) обязана проконтролировать исполнение поручения.

Контроль за выполнением задач ведется через специальную систему отчетности. Исполнители обязаны фиксировать результаты в формате "до" и "после", а ГАТИ должна проверить качество уборки по фотографиям с пяти тысяч контрольных точек, охватывающих дворовые территории. В случае выявления нарушений объекты остаются на контроле ведомства до их полного устранения.

В субботу Разумишкин проверил уборку территорий после зимы в Адмиралтейском и Центральном районах. Он также поручил профильным службам обратить внимание на состояние дворов, общественных мест, детских площадок и фасадов зданий.

На прошлой неделе глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко рассказал о промежуточных результатах весенней зачистки в Петербурге. Около 500 остановок и более 4 тысяч метров дорожных ограждений помыли "шампунем" - специальным чистящим средством.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру