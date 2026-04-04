Потапенко встретился с мэром Мариуполя

Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко в начале апреля посетил Мариуполь с рабочим визитом. Петербургский чиновник встретился с мэром города-побратима Антоном Кольцовым. О встрече Потапенко рассказал в своих социальных сетях. Стороны обсудили взаимодействие двух городов, дальнейшие планы на сотрудничество и культурный обмен между Петербургом и Мариуполем.

"Антон Кольцов поблагодарил жителей Петербурга за постоянную и непрерывную поддержку мариупольцев. Слышать эти слова бесценно", - написал Потапенко в своих социальных сетях.

Отметим, на встрече с главой города также присутствовал Олег Моргун, бывший мэр города, а теперь руководитель представительства Петербурга в Мариуполе.

СМИ Мариуполя сообщают, что днем ранее в рамках рабочего визита Потапенко посетил собор Покрова Божьей Матери, Дворец культуры металлургов и спортивный комплекс "Нептун". Чиновник проверил ход ремонтных работ на этих объектах, которые восстанавливаются при участии специалистов из Петербурга.

В поездке вице-губернатора сопровождал начальник петербургского Главка Роман Плугин. Рабочий визит делегации из Северной столицы завершился награждением сотрудников полиции, отличившихся на службе в правоохранительных органах. Потапенко поблагодарил их за профессионализм при выполнении спецзадач в Мариуполе и вручил им награды от имени губернатора Петербурга.

В середине декабря прошлого года руководитель администрации губернатора Петербурга Валерий Москаленко также посетил Мариуполь с рабочим визитом. Он встретился с мэром города и проверил ход восстановительных работ в Драматическом театре, спортивном комплексе "Нептун" и парке на Комсомольском бульваре.

Екатерина Гусева