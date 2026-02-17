ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Цивилев предложил сообщать водителям об уборке дворов по телефону

Председатель постоянной комиссии Законодательного собрания по транспорту Алексей Цивилев предложил модернизировать систему уведомления автомобилистов об уборке во дворах, о чем сообщил в своих соцсетях 17 февраля. Предложение депутат направил вице-губернатору Евгению Разумишкину.

Депутат предложил использовать сервис "Госуслуги Авто", который позволяет направлять владельцам автомобилей анонимные push-уведомления, для оповещений с просьбой переместить машину. Другим вариантом Цивилев считает создание механизма добровольной подписки на уведомления. Автовладельцы смогут оставить номер телефона и государственный регистрационный знак автомобиля в городской системе, например, через ГИС ЖКХ или отдельный сервис. Предполагается, что городские службы смогут заранее уведомлять подписавшихся водителей о планируемой уборке, вывозе отходов или ремонте сетей в районе парковки.

"Внедрение цифровых инструментов поможет сократить простой спецтехники и сделать уборку улиц более качественной", - подчеркнул депутат ЗакСа.

По словам Цивилева, поводом для создания инициативы стали сложности с уборкой внутриквартальных территорий и вывозом снега и мусора из-за хаотичной парковки. Крупногабаритная техника и мусоровозы зачастую не могут подъехать к контейнерным площадкам и подъездам. При этом действующая практика размещения бумажных объявлений, по мнению Цивилева, недостаточно эффективна.

