ЗакС начал принимать заявки на звание почетного благотворителя

Петербургское Законодательное собрание с 16 февраля приступило к приему предложений для присуждение звания "Почетный благотворитель Санкт-Петербурга", рассказал спикер городского парламента Александр Бельский. Имена первых почетных благотворителей Петербурга планируют огласить в срок до 15 мая.

Первоначальная редакция законопроекта о почетных благотворителях предполагала подачу заявок только до 1 февраля. Но в этом году срок приема предложений сдвинули, чтобы все желающие успели подать заявки на звание. Сделать это будет можно до 13 марта. Окончательный список претендентов представят не позже 1 апреля.

"Полагаю, что нам предстоит достаточно большая работа – недостатка в неравнодушных петербуржцах, которые безвозмездно помогают своему городу и своим землякам, Северная столица не испытывает. Поэтому в начале 2026 года петербургский парламент и принял решение об учреждении нового почетного звания", - подчеркнул Бельский.

Также спикер Заксобрания отметил, что звание "Почетный меценат Санкт-Петербурга" можно присудить только тем, кто сохраняет культурные ценности и развивает деятельность в сфере культуры. Однако городу, по словам Бельского, нужна возможность наградить и тех горожан, которые жертвуют свое имущество или финансы на поддержку общественно полезной деятельности, патриотических проектов, физкультуры и спорта.

Выдвинуть кандидатов на получение награды могут представители общественных организаций, объединений и получателей благотворительной помощи. Почетными благотворителями могут стать физические и юридические лица, помогающие больницам, хосписам, центрам социальной поддержки, а также специалистам из сферы охраны окружающей среды.

Губернатор Александр Беглов подписал закон об учреждении нового звания 29 января. Согласно документу, для получения награды благотворитель должен пожертвовать не менее 10 млн рублей. Заксобрание может присваивать новое звание не чаще одного раза в год. За один раз его могут присвоить не более чем двум благотворителям.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру