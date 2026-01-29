Беглов подписал закон о почетных благотворителях

Губернатор Александр Беглов подписал закон об учреждении звания почетного благотворителя Петербурга, документ опубликован на сайте Смольного 29 января. Накануне его приняли депутаты Законодательного собрания.

Звание хотят присваивать гражданам и юридическим лицам, потратившим в Петербурге не менее 10 млн рублей на благотворительную деятельность. Средства могут направляться, в частности, на социальную поддержку и защиту граждан, на действия по укреплению дружбы и согласия между народами, на содействие пропаганде материнства, отцовства и детства, на охрану окружающей среды и по ряду иных направлений.

Присвоением почетного звания будет заниматься Заксобрание на основании заявок от получателей благотворительной поддержки и от федеральных и региональных общественных объединений, за исключением политических партий и профсоюзов. В год может быть присвоено не более двух таких званий.

Днем ранее стало известно, что первых почетных благотворителей собираются выбрать уже в 2026 году. Для этого в текст инициативы внесли поправку, позволяющую принимать заявки с 16 февраля по 13 марта. В последующие годы заявки будут принимать до 1 февраля.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру