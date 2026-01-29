ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
29 января 2026

Сестрорецк остался без света

фото ЗакС политика Сестрорецк остался без света

Вечером 29 января часть домов в Сестрорецке осталась без электричества. По словам главы администрации Курортного района Александр Забайкин заявил, что энергетикам потребуется около полутора часов для устранения неполадок. Забайкин выпустил видеообращение, снятое на одной из улиц в полной темноте. Электричество пропало примерно в 19:00. 

– Произошло техническое отключение на подстанции Сестрорецка. По информации "Ленэнерго", сроки восстановления электричества – полтора часа. Все службы в работе, проинформированы. Держим ситуацию на контроле, – заявил Забайкин. 

Пользователи в соцсетях также отмечают, что у некоторых пропала вода. Некоторые городские СМИ отмечают, что спустя час после отключения свет начал возвращаться в дома.

Константин Леньков / Фото: Александр Забайкин


