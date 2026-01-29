Экс-глава Красносельского района Фадеенко отправится на СВО

Красносельский районный суд приостановил производство по уголовному делу в отношении бывшего главы района Олега Фадеенко, обвиняемого в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила 29 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Основанием для этого послужил контракт с Министерством обороны, который заключил бывший чиновник.

Ходатайство о приостановлении производства по делу Фадеенко подал военный комиссариат Петербурга, в суд оно поступило 23 января. Разбирательство по делу второго фигуранта, Мушеги Карапетяна, продолжается.

"Суд <...> приостановил производство по уголовному делу в отношении Фадеенко", — сообщили в судебной пресс-службе.

Рассмотрение дела в отношении Фадеенко и Карапетяна началось в суде 29 декабря 2025 года. Задержание обоих произошло годом ранее, 19 декабря 2024 года. В тот же день его уволили.

По версии следствия, Фадеенко мог оказывать небезвозмездное содействие охранной фирме в заключении контрактов с образовательными учреждениями в Красносельском районе. В 2024–2025 годах фирма заключила около ста контрактов на общую сумму более 627 млн рублей, за это Фадеенко якобы потребовал ежемесячно передавать по 5 % от суммы, переводимой на счета фирмы. Позже Карапетян мог потребовать от коммерсантов 9 млн рублей за девять месяцев, после переговоров сумму уменьшили до 6 млн рублей. При передаче денег посредника задержали. После этого Карапетян под присмотром силовиков передал деньги главе района, который также был задержан.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру